Carmen Calvo (M), die sozialistische Verhandlungsführerin.

Quelle: Óscar J.Barroso/Europa Press/dpa

Die Gespräche über eine Regierungskoalition in Spanien zwischen der sozialdemokratischen PSOE und dem linken Bündnis UP sind nicht vorangekommen. Es gebe keine Vereinbarung, teilte die sozialistische Verhandlungsführerin, Carmen Calvo, mit.



Schon am Dienstag soll das Parlament erstmals über die Wiederwahl von Ministerpräsident Pedro Sanchez abstimmen. Bekommt er dabei nicht die nötige absolute Mehrheit, soll es am Donnerstag eine zweite Abstimmung geben. Dann genügt eine einfache Mehrheit.