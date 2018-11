Benjamin Netanjahu (r) und Erziehungsminister Naftali Bennett.

Quelle: Abir Sultan / Pool/EPA POOL/dpa

Die Regierungskrise in Israel scheint vorüber. Erziehungsminister Bennett kündigte den Verbleib seiner Siedlerpartei in der Koalition an. "Wir wollen Netanjahu glauben, wir werden bereitstehen und bei dieser gewaltigen Mission helfen, so dass Israel wieder gewinnt", sagte er nach Angaben der Nachrichtenseite "ynet".



Auslöser der Regierungskrise war der Rücktritt des Verteidigungsministers Lieberman. Er hatte damit gegen eine Waffenruhe mit der radikal-islamischen Hamas in Gaza protestiert.