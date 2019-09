Dem Landeswahlgesetz zufolge gehören dem Landtag in der Regel - und wie derzeit - 88 Abgeordnete an. Stärkste Kraft in Brandenburg bei der Landtagswahl 2014 wurde die SPD mit 31,9 Prozent der Stimmen. Die CDU kam auf 23 Prozent der Stimmen, die Linke erreichte 18,6 Prozent Nicht mehr im Landtag vertreten war die FDP. Erstmals zog die AfD ein.



In Brandenburg regiert die SPD seit rund 30 Jahren. Ministerpräsidenten wie Manfred Stolpe und Matthias Platzeck prägten die Politik in Brandenburg in den vergangenen Jahrzehnten. Seit 2013 ist Dietmar Woidke der Ministerpräsident. Er regiert derzeit mit einer rot-roten Koalition, die seit rund zehn Jahren besteht.