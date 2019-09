Asyl- und Integrationspolitik: AfD für Umstellung auf Sachleistungen für Asylsuchende, für erleichterte Abschiebungen und Ausbau der Abschiebehaft. Wertgegenstände und Geld von Asylsuchenden sollen zur Mitfinanzierung der Unterbringung eingezogen werden. Das Grundrecht auf Asyl soll durch ein einfachgesetzliches Asylrecht ersetzt werden. Zuwanderung ausschließlich nach Bedarf. Staatsangehörigkeitsrecht: Rückkehr zum Abstammungsprinzip und optionale Möglichkeit der Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit. Keine Integration von subsidiär Schutzberechtigten und Geduldeten (keine Deutschkurse, keine Teilnahme geflüchteter Kinder am regulären Schulunterricht). Unterbringung von Asylsuchenden und Geduldete in Transferzentren getrennt nach "Ethnie, Geschlecht und Religion", dabei Residenzpflicht, nächtliche Ausgangskontrollen und ggf. Ausgangssperren. Kein Zugang zu regulärer medizinischer Versorgung, stat dessen Einrichtung von "Migrantenambulanzen". Islam und Religionsfreiheit: Ausschluss von Personen, die Kopftuch tragen, aus Kindergärten und Schulen ("Kopftuchverbot"), Verbot der Gesichts- bzw. Vollverschleierung im öffentlichen Raum, kein Bau von Moscheen, Verbot des Schächtens.



Innere Sicherheit: AfD für Erhöhung der Personaldecke der Polizei auf 15.000. Abkehr vom Schengen-Abkommen: Wiedereinführung von Grenzkontrollen und Überwachung der "grünen Grenze". Sächsische Grenzpolizei: Bildung einer "schlagkräftigen" gemeinsamen "Einsatzgruppe-Grenze" mit der Bundespolizei. Keine Verschärfungen des Waffenrechts.



Bildung und Hochschule: AfD für Erhalt des gegliederten Schulsystems und von Förder- sowie Sonderschulen. Zugang zum Gymnasium zukünftig nur mit verbindlicher Bildungsempfehlung und Absenkung des erforderlichen Notenschnitts auf 1,5. Neue Lehrpläne: Heimatliebe als Aufgabe schulischer Bildung, mit positiver Vermittlung deutscher "Geschichte, Gegenwart und Zukunft". Die Initiative "Schule ohne Rassismus" lehnt die Partei ab. Keine Digitalisierung: E-Learning-Angebote als "Geldverschwendung", Beschränkung statt Ausbau digitaler Ausstattung an Schulen. Hochschule und Wissenschaft: AfD fordert die Rückkehr zu Diplom und Magister, will "Genderforschung" die Finanzierung entziehen. Abschaffung von Gleichstellungsbeauftragten.



Verkehrs-, Klima- und Energiepolitik: Die AfD ist konsequent gegen Dieselfahrverbote. Die Energiewende sieht sie als Irrweg: AfD lehnt Förderung der Elektromobilität durch das Land ab, will den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien beenden. Kein Kohleausstieg: AfD für weitere Nutzung der Braunkohle als Energiequelle, Kohlekraftwerke sollen in Betrieb bleiben. Insgesamt Abkehr von der deutschen Klimaschutzstrategie im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens.

