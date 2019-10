Bildung: AfD hält am gegliederten Schulsystem fest, dabei besondere Förderung von Regelschulen und Erhalt und Ausbau von Förderschulen. Die Gründung von Gemeinschaftsschulen soll nicht weiter gefördert werden, bisherige Besserstellungen sollen rückgängig gemacht werden. Zur Grundausbildung an Regelschulen sollen auch Sekundärtugenden wie Pünktlichkeit, Sorgfaltsliebe und Ordnungssinn gehören. Die Methode "Lesen durch Schreiben" soll abgeschafft und die Schreibschrift verbindlich unterrichtet werden. Das Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit sowie den "Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre" möchte die AfD sofort beenden und durch ein neues Landesprogramm "Meine Heimat - mein Thüringen" ersetzen.



Migration und Integration: AfD will das Grundrecht auf Asyl auf den Prüfstand stellen. AfD für Zuwanderung nach wirtschaftlichem Bedarf - "Thüringen braucht keine bildungsfernen Migranten". Abschiebungsinitiative 2020 als Kern der AfD-Migrationspolitik. Die Ausreisepflicht sogenannter illegal Eingereister sowie geduldeter Ausreisepflichtiger soll etwa durch Massenabschiebungen durchgesetzt werden. AfD gegen den dauerhaften Aufenthalt von Geflüchteten in Deutschland. Keine Integrationsanstrengungen, weil die "Rückkehrfähigkeit" von Zugewanderten erhalten bleiben soll. Beschränkungen rechtsstaatlicher Möglichkeiten für Asylsuchende: AfD will Härtefallkommissionen abschaffen sowie sämtliche Institutionen, Initiativen und Vereinen, die abgelehnten Asylsuchenden Unterstützung anbieten, um gegen Abschiebebescheide vorzugehen, die Förderung entziehen. Der Familiennachzug soll eingeschränkt und an Bedingungen wie Sprachkursteilnahme und Arbeitsplatz gebunden werden, Familienzusammenführungen von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten sollen in sogenannten sicheren Drittstaaten außerhalb Deutschlands stattfinden. AfD fordert deutlich schlechtere Versorgungs- und Unterbringungsstandards für Geflüchtete. Die Gesundheitskarte für Asylsuchende soll abgeschafft werden. AfD für landeseigene Auffangzentren und die Errichtung eines Abschiebegefängnisses. Bargeld von Asylsuchenden soll zur Mitfinanzierung der Unterbringung konfisziert werden.



Klima und Umwelt: Die AfD bestreitet die menschengemachte globale Erwärmung. Die Energiewendepolitik lehnt die AfD ab, weil sie zu steigenden Strompreisen führe. Die AfD ist nicht durchweg gegen den Einsatz erneuerbarer Energien, aber sie fordert eine Abkehr vom Subventionsmodell des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Zur mittelfristigen Energieversorgung setzt die Partei verstärkt auf Gaskraftwerke. AfD konsequent gegen Dieselfahrverbote, bei gleichzeitiger Ablehnung der Förderung von Elektromobilität. Stattdessen setzt die AfD auf synthetische Kraftstoffe, die Brennstoffzelle und den Wasserstoffverbrennungsmotor. Internationaler Klimaschutz: Das Pariser Klimaschutzabkommen bekämpft die AfD, weil dieses auf eine "Deindustrialisierung westlicher Industrienationen zugunsten junger Industrienationen wie Indien und China" abziele.



Innere Sicherheit: Wie die anderen Parteien auch fordert die AfD eine personelle Aufstockung der Polizei. Sie fordert die Einführung von Elektroschockpistolen (Taser) sowie den Einsatz von Bodycams. Die Videoüberwachung soll ausgeweitet werden, die Polizei soll die Möglichkeit erhalten, Platzverweise auch mittels Verbringungsgewahrsam durchzusetzen. Auf Bundesebene möchte sich die AfD für die Sicherung der deutschen Außengrenzen auch durch den Einsatz der Bundeswehr einsetzen. Das Amt für Verfassungsschutz soll reformiert und die Amtsspitze neu besetzt werden. Als zentrale Gefahren, denen die freiheitlich demokratische Grundordnung ausgesetzt ist, sieht die AfD "Bereiche des linken, des religiösen und des aus dem Ausland importierten Extremismus", aber nicht den Rechtsextremismus. Waffenbesitz: Eine Überprüfung von Waffenhaltern durch den Verfassungsschutz soll es mit der AfD nicht geben. Der private Waffenbesitz soll erleichtert, Hürden und Kontrollen reduziert, Verwaltungsgebühren "auf ein Mindestmaß beschränkt" werden.

Bildquelle: ZDF