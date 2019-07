Homöopathische Arzneimittel sollen den Körper dazu bringen, sich selbst zu heilen. Basis sind pflanzliche, mineralische und tierische Substanzen. Die stark verdünnten Wirkstoffe werden meist als Tropfen, Tabletten oder Kügelchen (Globuli) verabreicht. Nach dem Prinzip "Heile Ähnliches mit Ähnlichem" werden Mittel eingesetzt, die bei Gesunden in hohen Dosen Symptome der jeweiligen Krankheit hervorrufen würden. Demnach kann eine Zwiebel tränende Augen bei einem Kranken heilen.



Die Homöopathie wurde im 19. Jahrhundert von dem Arzt Samuel Hahnemann (1755-1843) begründet. Sein Förderer und Patient war Herzog Ferdinand von Anhalt-Köthen. Die Homöopathie verbreitete sich noch zu Lebzeiten Hahnemanns in ganz Europa bis nach Indien und auf dem amerikanischen Kontinent. In Köthen gab es 1855 das erste homöopathische Krankenhaus Deutschlands. Rund 26.000 Patienten wurden damals pro Jahr behandelt.



Quelle: dpa

Bildquelle: dpa