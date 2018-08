Angela Merkel, Horst Seehofer und Andrea Nahles (Archivbild vom 14.06.2018) Quelle: dpa

Vor einem Spitzentreffen der großen Koalition zu Streitpunkten in der Renten- und Arbeitsmarktpolitik hat sich CSU-Chef Horst Seehofer optimistisch gezeigt, dass Fortschritte erzielt werden. "Die Probleme sind riesig, die wir heute Abend besprechen", sagte der Bundesinnenminister in Berlin.



Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles sprach sich für eine schnelle Verständigung mit der Union in der Rentenfrage aus. Sie bekräftigte die Forderung nach einer Sicherung des Rentenniveaus bis 2040.