Lars Klingbeil verliert die Geduld. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil fordert in der Diskussion um die Grundrente eine schnelle Lösung. "Nächsten Montag im Koalitionsausschuss sollten wir endlich einen Haken dran machen bei der Grundrente", sagte Klingbeil im ZDF-"Morgenmagazin".



"Wenn wir bei der Grundrente nicht zu einer Einigung kommen, wird es schwierig in der Koalition", warnte Klingbeil. Hunderttausende Menschen in Deutschland warteten darauf, dass der Staat anerkenne, was sie geleistet haben, ergänzte Klingbeil.