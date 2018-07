Der niederländische Journalist fasst es simpel zusammen: "Ich verstehe nicht, was passiert ist." Da bietet jemand einen Rücktritt an, dann tritt er vom Rücktritt zurück und wertet das als Gesprächsangebot an die andere Seite. Und bietet an, in drei Tagen zurückzutreten. Ob es vielleicht an seinem Migrationshintergrund liege, aber "das ist Kauderwelsch", sagt der Journalist beim montäglichen Treffen in der Bundespressekonferenz. Und wie soll man das auch verstehen, ob nun Niederländer oder nicht, wenn noch dazu die Kontrahenten betonen, dass sie sich auf gar keinen Fall bewegen wollen. Zugleich aber doch auch zuversichtlich sind, dass spätestens heute Abend ein Kompromiss gefunden wird.