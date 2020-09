CDU-Vorstand: Michael Kretschmer und Christian Hartmann.

Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Die sächsische CDU will Koalitionsverhandlungen mit den Grünen und der SPD zur Bildung einer gemeinsamen Regierung aufnehmen. Das entschied der erweiterte Parteivorstand einstimmig in Dresden.



Ein solches Kenia-Bündnis gibt es bisher nur in Sachsen-Anhalt. Die SPD muss noch entscheiden. Parteichef Martin Dulig ließ im Vorfeld keinen Zweifel, dass auch seine Partei zustimmt. Die Grünen wollen das auf einem Parteitag debattieren. Hier wird gleichfalls ein Votum für Verhandlungen erwartet.