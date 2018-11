Alle drei Koalitionspartner sind wohl gegen Diesel-Fahrverbote. Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Union und SPD wollen drohende Diesel-Fahrverbote in Städten verhindern und den schleppenden Ausbau der Elektromobilität beschleunigen. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) räumte in Berlin aber ein: "Wir wissen nicht, ob wir Fahrverbote werden vermeiden können."



In vielen Städten werden die Schadstoff-Grenzwerte nicht eingehalten. Am 22. Februar könnte dazu ein wegweisendes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts fallen, das den rechtlichen Weg für Fahrverbote frei machen könnte.