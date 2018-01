Horst Seehofer (CSU), Angela Merkel (CDU), Martin Schulz (SPD). Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Mit Blick auf die geplanten Verhandlungen über eine neue Koalition wollen Spitzenvertreter von Union und SPD an diesem Freitag in Berlin zusammenkommen. Zunächst ist ein Treffen der Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Martin Schulz (SPD) und Horst Seehofer (CSU) in der CDU-Zentrale vorgesehen.



Anschließend soll dann eine kleine Runde von 15 Vertretern der drei Parteien um die Partei- und Fraktionschefs beraten. Die Union will die Gespräche möglichst bis 10./11. Februar abschließen.