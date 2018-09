Horst Seehofer mahnt die Koalitionspartner zu Eile. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

CSU-Chef Horst Seehofer hat in eindringlichen Worten vor Verzögerungen oder einem Scheitern der Koalitionsverhandlungen mit der SPD gewarnt. "Ich hoffe, wir haben es ja auch so vereinbart, dass wir am Sonntag, spätestens am nächsten Dienstag, fertig werden. Das halte ich auch noch für erreichbar", sagte Seehofer in Berlin.



Sonst wäre die Regierungsbildung vor Ostern in Gefahr. "Das wäre ein Desaster", sagte Seehofer. "Das würde in der Bevölkerung zu berechtigter Wut führen."