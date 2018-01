Martin Schulz und Andrea Nahles (beide SPD) sind für eine GroKo. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Die SPD-Spitze bemüht sich entgegen großer Skepsis in der Partei intensiv um eine Zustimmung für eine Neuauflage der Großen Koalition. SPD-Chef Martin Schulz appellierte eindringlich an seine Partei, beim Sonderparteitag am Sonntag den Weg frei zu machen für Koalitionsverhandlungen mit der Union.



"Es lohnt sich", sagte Schulz in einem Live-Chat mit Facebook-Nutzern. Es gehe darum, Deutschland und Europa besser zu machen. Ohne die SPD sei Deutschland "nicht regierbar", mahnte er.