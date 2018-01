SPD-Parteichef Martin Schulz hat sich zuversichtlich geäußert, dass die SPD den Weg für Koalitionsverhandlungen mit der Union frei macht. Er sei optimistisch, dass der Sonderparteitag am Sonntag grünes Licht geben werde, sagte er im ZDF heute journal nach Beratungen mit NRW-Parteitagsdelegierten.



Sollte die SPD in eine neue Große Koalition eintreten, werde in der Mitte der Wahlperiode überprüft, wie weit die Ziele umgesetzt seien. Zudem will er die Parteibasis "kontinuierlich beteiligen".