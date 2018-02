Hurrelmann: Grundsätzlich ja. In diesem sehr komplexen politischen Geschäft gibt es ja Tausende und Abertausende Diskussionen. Und dann verschwimmen sehr schnell die Alternativen. So ein Angebot, bei dem man mit "Ja" oder "Nein" stimmen kann, spricht gerade auch Jüngere besonders an. Insbesondere, wenn man damit so gewichtig über die politische Entwicklung im Land entscheiden kann. Da kann keiner mehr sagen, dass er nicht von Bedeutung ist. Das wird in Zukunft sicher auch von den anderen Parteien mitentdeckt werden.