Der Koalitionsvertrag legt fest, wie der angenommene zusätzliche finanzielle Spielraum bis 2021 in Höhe von 46 Milliarden Euro im Bundeshaushalt verteilt werden soll. Allerdings gibt es daneben auch Luftbuchungen etwa bei der Digitalisierung. Mit Rücksicht auf das SPD-Mitgliedervotum wurden die Ausgaben für den Bereich Außen-, Verteidigungs- und Entwicklungspolitik bewusst verschleiert. Deshalb sind für den Bereich "Internationale Verantwortung" nur zusätzliche zwei Milliarden Euro eingeplant sowie Erhöhungen des Bundeswehr-Etats in der mittelfristigen Finanzplanung (Mifi) um rund neun Milliarden Euro festgeschrieben. Aber in der Mifi fehlt beispielsweise der nötige Anstieg der Mittel bei der Entwicklungshilfe, um die derzeitige Quote von 0,52 Prozent der Wirtschaftsleistung auch nur zu halten. Will die Koalition ihr Ziel erfüllen, die sogenannte ODA-Quote Richtung des UN-Ziels von 0,7 Prozent zu erhöhen, müsste sie einen hohen einstelligen Milliardenbetrag drauflegen.