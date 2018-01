Womöglich sind die Unternehmenschefs der potenziellen Verkaufskandidaten gar nicht so glücklich über solche Überlegungen. "Viele Vorstände sind in Zeiten wie diesen eigentlich ganz zufrieden, wenn sie mit dem Bund einen stabilen staatlichen Anker-Aktionär haben", erläutert ein Experte aus der Geldwirtschaft. In der Regel bürge das für Stabilität in einer Zeit, in der Beteiligungsgesellschaften und andere Aktionärsgruppen ihre oft kurzfristigen Rendite-Interessen in Unternehmen immer aktiver versuchen durchzudrücken.