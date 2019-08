Entwischte Monokelkobra in Herne.

Quelle: Marcel Kusch/dpa

Die eingefangene Giftschlange in Herne ist bis auf Weiteres bei einem Reptilienexperten untergekommen. "Die Schlange ist wohlauf", sagte Stadtsprecherin Nina-Maria Haupt. "Sie hat wahrscheinlich den stressigsten Tag ihres Lebens gehabt." Die Behörden beraten nun, was mit dem Tier passieren soll.



Die Stadt will klären, woher die Schlange kam. Die Behörden gehen davon aus, dass die Kobra aus der Wohnung eines Mieters stammt, der dort mehr als 20 Giftschlangen hielt. Laut Stadt bestreitet er, dass sie von ihm war.