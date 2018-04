Rund 1,7 Milliarden Euro ist HelloFresh wert, zumindest in den Augen von Investoren. Als erster deutscher Anbieter von Kochboxen ist das Unternehmen jetzt an der Frankfurter Börse gestartet. Eigentlich eine ganz banale Idee - aber mit einer Erfolgsstory, wie man sie ansonsten eher bei Hightech-Startups vermuten würde: 2011 gegründet und 2017 an der Börse. Dass HelloFresh so schnell so weit kommen konnte, liegt auch an finanzkräftiger Starthilfe: Von Anfang an mit dabei war Rocket Internet, die Startup-Schmiede der Samwer-Brüder (Zalando). Außerdem mit im Boot: Vorwerk, wo bekanntermaßen nicht nur Staubsauger, sondern auch die Kochmaschine Thermomix zu Hause ist.