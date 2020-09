Ein Filiale von Matratzen Concord. Symbolbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Eigentümerwechsel bei Matratzen Concord: Ein asiatischer Finanz-Investor will die Kölner Handelsfirma für fünf Millionen Euro kaufen. Die Übernahme durch das Unternehmen Magical Honour Limited soll bis Jahresende abgeschlossen sein, wie Matratzen Concord mitteilte.



Derzeit hat der Discounter in Deutschland, Österreich und der Schweiz 1.600 Mitarbeiter in 830 Filialen. Die Geschäfte laufen schlecht, laut Bundesanzeiger sank der Umsatz 2018 um 8,1 Prozent auf 224 Millionen Euro.