Polizei vor Kölner Flüchtlingsunterkunft.

Quelle: Oliver Berg/dpa

In einer Kölner Flüchtlingsunterkunft ist die Leiche eines zwei Jahre alten Mädchens gefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Festnahmen gab es zunächst nicht. "Die aus Nigeria stammenden Eltern sind unter Obhut der Polizei in einer Klinik", teilte die Polizei mit.



Die Mutter soll selbst den Hinweis auf ihre tote Tochter gegeben haben. Sie sei am Morgen verwirrt vor der Wohnung des Vaters des Mädchens im Kölner Stadtteil Mülheim angetroffen worden.