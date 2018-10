In der Apotheke wurden die Ausweispapiere des Mannes gefunden. Seine Wohnung in einer Flüchtlingsunterkunft in Köln-Neuehrenfeld wurde am Dienstag durchsucht. Dort seien islamische Schriftzeichen, aber kein Bekenntnis zur Terrororganisation "Islamischer Staat" gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mann unter anderem wegen versuchten Mordes in zwei Fällen und Geiselnahme. Der Mann sei wegen verschiedener Delikte wie Körperverletzung, Diebstahl, Betrug und Hausfriedensbruch polizeibekannt, hieß es. Er sei insgesamt 13 Mal "polizeilich in Erscheinung getreten".