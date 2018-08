Liebesschlösser an der Hohenzollernbrücke (Archiv). Quelle: Henning Kaiser/dpa

Die Abertausend Liebesschlösser an der Kölner Hohenzollernbrücke sollen verschwinden. Der Korrosionsschutz des Zauns müsse erneuert werden, sagte ein Sprecher der Bahn. Es sei allerdings noch nicht geklärt, was mit den vielen Schlössern geschehen soll. Es müssten noch Gespräche mit der Stadt geführt werden.



Die Vibration der Züge versetzt die Schlösser in Bewegung, ihr Metall reibt das Metall des Geländers ab. Schätzungen zufolge wiegen alle Schlösser zusammen etwa 40 bis 45 Tonnen.