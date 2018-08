Die Frau des Rizin-Bombenbauers aus Köln sitzt nun in U-Haft. (Archivbild) Quelle: Henning Kaiser/dpa

Die festgenommene Ehefrau des mutmaßlichen Rizin-Bombenbauers aus Köln sitzt in U-Haft. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshof habe Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft.



Der 42-jährigen Yasmin H. wird vorgeworfen, ihrem terrorverdächtigen Mann geholfen zu haben. Der Tunesier Sief Allah H. soll den Bio-Kampfstoff Rizin hergestellt haben. Laut Ermittlern hatte ihm der IS vorgeschlagen, einen Anschlag in Deutschland zu begehen.