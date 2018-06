Der Schriftsteller Dieter Wellershoff in seiner Wohnung. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Der Schriftsteller Dieter Wellershoff ist tot. Er starb im Alter von 92 Jahren in Köln, wie eine Sprecherin seines Verlags Kiepenheuer & Witsch sagte. Wellershoff wurde 1925 in Neuss geboren. Er schrieb Romane, Novellen, Erzählungen, Essays und autobiografische Bücher.



In "Der Ernstfall" (1995) berichtete er über seine Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg. Sein Roman "Der Liebeswunsch" wurde im Jahr 2000 zum Auflagenerfolg und fürs Kino verfilmt. Für seine Werke erhielt er mehrere Preise.