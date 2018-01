Wieso dauert es in solchen Fällen eigentlich so lange bis es zu einem Prozess kommt? Wieso lassen sich nicht so recht Schuldige finden? Eine Frage, die vor allem Opfer und Angehörige quält. Auch wenn es keine Verletzungen heilt oder Tote lebendig macht, die Betroffenen suchen in ihrem Schmerz Gewissheit: Es muss doch jemand für sein Handeln gerade stehen. Denn hätten alle richtig gehandelt, wäre es ja nie zur Katastrophe gekommen. Die Ursache dafür liegt in unserem Strafrecht. Das ahndet nicht das Versagen von Firmen oder Behörden, sondern allein die persönliche Schuld von Menschen. Außerdem geht es bei Unglücksfällen wie dem Einsturz des Stadtarchivs oft um technische Fragen zu Ursachen und Wirkung. Die Beweisführung braucht ihre Zeit und die Beteiligten ringen erbittert um die Version, die ihnen nutzt.