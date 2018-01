In der 10.000 Quadratmeter großen Halle arbeiten 90 Fachleute und setzen das Zwei-Millionen-Teile-Puzzle Stadtarchiv wieder zusammen. Alles hier ist klinisch sauber: weiße Overalls und blaue Schutzhandschuhe für die Mitarbeiter sind Vorschrift, ebenso wie die Abluftröhren an der Decke für den gesammelten Staub und Dreck. In grellem Neonlicht stapeln sich die Pappkartons in Regalen und auf den Tischen: Urkunden, Akten, Bücher oder Fotos. Das gesamte "Gedächtnis der Stadt Köln", wie sie hier sagen.