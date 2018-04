Der 1. FC Köln steigt ab. Quelle: dpa

Der 1.FC Köln spielt in der kommenden Saison in der 2.Bundesliga. Durch das 2:3 (0:1) im Kellerduell beim SC Freiburg haben die Kölner die letzte Chance verspielt, die Liga zu halten. Für die Breisgauer selbst war es ein ganz wichtiger Dreier im Kampf um den Klassenverbleib.



Neue Hoffnung schöpfte der HSV. Mit dem 3:1 (2:0) beim VfL Wolfsburg haben die Hanseaten, die über weite Strecken der Saison wie ein sicherer Absteiger wirkten, wieder das rettende Ufer in Sichtweite und liegen nur noch zwei Punkte hinter den Wölfen und dem FSV Mainz 05, der am Samstag RB Leipzig zu Gast hat.