Kölns OB Reker übt Kritik am Karneval. Quelle: Henning Kaiser/dpa

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker beobachtet tiefgreifende Veränderungen im Karneval - und es sind keine positiven. "Der Karneval ist in den letzten Jahren - oder eher Jahrzehnten - zu etwas geworden, das eher einem allgemeinen Besäufnis entspricht, als dem, was unsere Karnevalskultur ausmacht", sagte sie.



Sie bezog sich dabei auch auf die Exzesse, die es am 11.11.2017 - dem traditionellen Karnevalsauftakt - in ihrer Stadt gab. "Das hatte nichts mehr mit Karneval zu tun," so Reker.