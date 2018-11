Steffen Königer kehrt der AfD den Rücken. Archivbild

Quelle: Sina Schuldt/dpa

Das AfD-Bundesvorstandsmitglied Steffen Königer hat seinen Austritt aus der Partei erklärt. Der Brandenburger Landtagsabgeordnete begründete seine Entscheidung mit der Ohnmacht der Gemäßigten gegenüber radikalen Kräften in der AfD.



"Die Bürgerlichen in der AfD haben den Kampf gegen die Destruktiven in der Partei in vielen Landesverbänden endgültig verloren", erklärte Königer. Dem Landtag von Brandenburg will Königer künftig als fraktionsloser Abgeordneter angehören.