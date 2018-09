Die Versteigerung ist für den 14. November 2018 angekündigt. Quelle: Tobias Hase/dpa

Nach 200 Jahren in Familienbesitz werden Juwelen der französischen Königin Marie Antoinette (1755-1793) versteigert. Das Auktionshaus Sotheby's zeigt in München 30 Stücke aus dem Adelshaus Bourbon-Parma im Wert von mehreren Millionen Euro.



Dies sei die einzige Gelegenheit in Deutschland, den Schmuck vor Versteigerung im November in Genf anzuschauen, sagte Sprecherin Selei Serafin. Nach München gehen die Stücke zur Ansicht nach Hongkong, Dubai, New York und weitere Orte.