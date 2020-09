Königin Elizabeth II. (Archiv).

Quelle: Andy Rain/epa/dpa

Königin Elizabeth II. trägt seit diesem Jahr nur noch unechten Pelz, wie ihre Schneiderin Angela Kelly in ihrem neuen Buch verrät. "Falls Ihre Majestät bei besonders kaltem Wetter eine Veranstaltung besuchen muss, wird seit 2019 falscher Pelz genutzt", schreibt die Queen-Vertraute in "The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe".



Tierschützer begrüßten den Schritt. Das Königshaus war in die Kritik geraten, weil Mitglieder und besonders die Queen echte Pelze trugen.