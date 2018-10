Königspaar in Bernkastel-Kues. Quelle: Boris Roessler/dpa

König Willem-Alexander und Königin Maxima aus den Niederlanden haben bei ihrem Besuch in Rheinland-Pfalz ihre Verbundenheit mit der Region bekundet. Zugleich machten sie deutlich, dass den Niederlanden an einem engeren Austausch bei Binnenschifffahrt und Weinbau gelegen ist.



Willem-Alexander sagte, die Niederlande hätten deutschen Winzern viel zu verdanken. Bislang wird vor allem im Süden des Landes Wein angebaut. Mit dem Klimawandel könnte der Weinbau an der Küste an Bedeutung gewinnen.