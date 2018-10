Cyberangriffe seien ein großes Risiko, warnte Felix Hufeld kürzlich in einem Zeitungsinterview. Der Präsident der deutschen Finanzaufsicht Bafin will nicht ausschließen, dass eine solche Attacke auch finanzielle Infrastrukturen und damit auch den Betrieb mehrerer Banken für Tage lahmlegen könnte. Deshalb macht die Bafin den Geldhäusern hohe Auflagen für ihr IT-Sicherheitsmanagement. Wenn Hacker eine Lücke in einem Banken-IT-System fänden, könnten sie die Bank ausrauben, indem sie Kundengelder auf eigene Konten im Ausland überweisen und diese dann durch Umtausch in Kryptowährungen verschwinden lassen, erklärt Dorothea Schäfer, Ökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Oder sie könnten über ein elektronisches Einfallstor den Zahlungsverkehr lahmlegen zwischen den Banken, national oder international. Der Zahlungsverkehr wird über Systeme wie Swift abgewickelt, daran sind gut 10.000 Banken, Brokerhäuser und Börsen in mehr als 200 Ländern angeschlossen. Kein Wunder, dass Benoît Coeuré, Direktor der EZB, kürzlich warnte, über einen Cyberangriff könnten viele Daten zugänglich gemacht werden. Deshalb konzentriere sich die EZB stärker auf Cybersicherheit.