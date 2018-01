Die #MeToo-Bewegung, die mit dem Protestmarsch am Tag nach Trumps Amtseinführung begann und nun in die Initiative "Time's Up" (Die Zeit ist um) mündete, hat Winfrey einen Schub verpasst. Wo diese Bewegung in rund zwei Jahren stehen wird, wenn der US-Vorwahlkampf in die heiße Phase geht, ist völlig offen. Winfrey müsste dann mehr sein als nur eine Stimme gegen Trump, schreibt die "New York Post". Sie müsste eine eigene Botschaft finden und "mit den richtigen Leuten in den richtigen Staaten sprechen, um den Kampf mit Trumps Schattenseiten aufzunehmen".