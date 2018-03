Das hat auch König Felipe zu spüren bekommen, der am Sonntag nach Barcelona kam um eine Messe zu eröffnen und von niemand empfangen wurde, außer Demonstranten. Sie wolle dem König nicht die Hand küssen erklärte Bürgermeisterin Ana Calau. Puigdemont mischte via Twitter mit, wo er erklärte, Felipe VI. würde in Katalonien willkommen sein, wenn er um Verzeihung gebeten hätte.