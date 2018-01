Ronny Jackson Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump erfreut sich nach Angaben seines Leibarztes im Weißen Haus körperlich und geistig allerbester Gesundheit. Trump habe bei seiner Untersuchung in der vergangenen Woche darauf bestanden, auch seine geistigen Fähigkeiten testen zu lassen, sagte Doktor Ronny Jackson.



"Ich habe keinerlei Bedenken, was seine geistigen Fähigkeiten anbelangt", sagte Jackson. Und er fügte hinzu, Trump sei für einen Mann seines Alters in bemerkenswert und ungewöhnlich gutem Zustand.