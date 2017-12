Der Wind pfeift über den Domplatz in Speyer, der Himmel ist dunkel, es nieselt - das Wetter hat sich dem Anlass der Trauerfeier für Alt-Kanzler Helmut Kohl angepasst. Nach dem europäischen Staatsakt in Straßburg findet nun das Requiem im Hohen Dom zu Speyer statt. Hier schweigen die Größen der Politik, ihre Reden in Straßburg klingen aber noch nach: Kohl, der "deutsche und europäische Patriot" - so nannte ihn EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Und auch den Kanzler der Einheit. Doch was denken die Gäste und Schaulustige in Speyer über den Ex-Kanzler?