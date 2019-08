Kramp-Karrenbauer trifft sächsische CDU-Kreisvorsitzende.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die CDU will laut Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer einen schnellen Strukturwandel im Osten unterstützen. Sie sagte nach einem Treffen mit sächsischen CDU-Kreisvorsitzenden in Berlin, je schneller der Strukturwandel in den Kohleländern vorangetrieben werde, umso schneller sei ein Kohle-Ausstieg möglich.



Alexander Dierks, Generalsekretär der CDU Sachsen, sagte, wichtig sei eine wirtschaftliche Dynamik. Man habe viel geschafft, aber es sei noch einiges zu tun in den neuen Bundesländern.