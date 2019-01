Drei Viertel der Befragten beurteilen den Kohleausstieg als wichtig oder sehr wichtig. Das zeigt das aktuelle ZDF-Politbarometer.

Quelle: ZDF

Der Energieverband BDEW sieht in dem Konzept der Kohlekommission für einen Kohleausstieg in Deutschland einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Der Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Stefan Kapferer, sagte, die Kommission habe ihren Auftrag zum Klimaschutz erfüllt. Nach dem Konzept soll in den nächsten 20 Jahren rund 45 Gigawatt an derzeit installierter Leistung aus klimaschädlichen Kohlekraftwerken ersetzt werden. Dies sei eine "wahnsinnige Herausforderung", sagte Kapferer, der Mitglied der Kommission ist.