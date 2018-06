Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Archivbild Quelle: Christophe Gateau/dpa

Die Kommission zur Zukunft der klimaschädlichen Kohlekraftwerke soll trotz der jüngsten Verzögerung rasch an den Start gehen. "Die Kommission wird garantiert vor der Sommerpause ihre Arbeit aufnehmen." Das sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier der "Rheinischen Post".



Man sei sich in der Koalition auch einig über das Mandat und die Besetzung. "Es gab technische und organisatorische Gründe, dass wir es nicht bereits an diesem Mittwoch beschlossen haben", sagte der CDU-Politiker.