Braunkohleförderung im Lausitzer Revier. Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

Die Kommission zur Vorbereitung des Kohleausstiegs hat sich auf einen Zwischenbericht mit Empfehlungen zum Strukturwandel in den Kohleregionen geeinigt. Die Mitglieder verabschiedeten den Bericht einstimmig, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kommissionskreisen erfuhr. Ein Datum für den Kohleausstieg ist nicht enthalten.



Fest steht aber, dass die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode 1,5 Milliarden Euro für den Strukturwandel in den Kohleregionen bereitstellen will.