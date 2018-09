Zwar sind bundesweit nur etwa 21.000 Menschen in der Braunkohle-Branche beschäftigt. Dennoch ist der Tagebau in den strukturschwachen Regionen Ostdeutschlands von immenser wirtschaftlicher Bedeutung. In einigen Gebieten hängt mehr als die Hälfte aller Jobs am Abbau des schmutzigen Energieträgers.