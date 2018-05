Ronald Pofalla Quelle: dpa

Bislang standen zwei Vorsitzende fest: Matthias Platzeck, der die SPD und die Interessen der Braunkohleregionen in Brandenburg vertreten soll, und Stanislaw Tillich für die CDU und die Interessen der Lausitz und der Region rund um Halle. Hinzukommen sollte noch ein Vorstand aus Nordrhein-Westfalen für die Reviere im Rheinland, am liebsten CDU-nah und eine Frau. Die war mit Ursula Heinen-Esser gefunden, die CDU-Politikerin wurde aber nun vorige Woche kurzfristig Umweltministerin in Düsseldorf. Ihr Posten soll nun aufgeteilt werden: An Barbara Praetorius, Professorin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und früher Vize-Direktorin der Denkfabrik Agora Energiewende, und an Roland Pofalla, derzeit im Vorstand der Deutschen Bahn AG, früher Kanzleramtsminister unter Angela Merkel, Generalsekretär der CDU und gebürtiger Niederrheiner.