Wegen geplanter Rodungsarbeiten von RWE für einen Braunkohle-Tagebau hat der Umweltverband BUND mit einem Ausstieg aus der Kohlekommission gedroht. Die Rodungen wären ein "Konfliktfall, der unsere Mitarbeit in der Kohlekommission infrage stellen würde", sagte BUND-NRW-Chef Dirk Jansen.



Auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock übte Kritik: "Während in Berlin über den Kohleausstieg verhandelt wird, will RWE im Hambacher Wald mit der Kettensäge Fakten schaffen. Das zerstört jedes Vertrauen."