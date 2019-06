"Ende Gelände"-Sprecherin Kathrin Henneberger beim Aufbau von Protestcamp in Viersen.

Quelle: dpa

Doch es gibt einige, die nicht gehen wollen, weil sie ihre Heimat nicht verlieren wollen und am neuen Ort nicht das bekommen werden, was sie jetzt haben. Sie sind sicher: Die Kohle unter den Dörfern wird überhaupt nicht mehr gebraucht, wenn der Kohleausstieg 2038 kommt. Wird sie doch, sagt RWE und hält an den derzeitigen Planungen fest. Demnach soll der Tagebau etwa 2023/2024 den Ort Keyenberg erreichen, der gespalten ist zwischen denen, die bleiben wollen und denen, die umziehen werden und ihre Ruhe haben wollen. Die Kommission richtet deshalb eine flehentliche Bitte an die NRW-Landesregierung: Man soll doch mit den Betroffenen vor Ort in einen Dialog treten, "um soziale und wirtschaftliche Härten zu vermeiden".



Jetzt also heißt es nicht mehr "Hambi bleibt!", jetzt heißt es "Alle Dörfer bleiben!". Für Samstag ruft die gleichnamige Initiative zu einer großen Kundgebung zwischen dem Tagebau Garzweiler und Keyenberg auf. Dazu werden sich Hunderte Jugendliche der "Fridays for Future"-Bewegung gesellen. Man wolle das Anliegen der Bewohner/innen rund um den Tagebau unterstützen, die "für den Erhalt ihrer Heimat und unseres Klimas kämpfen", heißt es in einem Aufruf. Ihre Forderungen: Kohleausstieg bis 2030 sowie 100 Prozent erneuerbare Energien und kein CO2-Ausstoß mehr bis 2035.