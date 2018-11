In den deutschen Braunkohlerevieren sind rund 20.900 Menschen beschäftigt, davon die meisten in der Lausitz. Die Kommission geht von rund 60.000 Arbeitsplätzen aus, die insgesamt betroffen sind. Mindestens so viele sollen in den Regionen neu entstehen. Im Steinkohlesektor gibt es 4.000 bis 8.000 Jobs.



Betriebsbedingte Kündigungen soll es nach dem Willen der Kommission nicht geben. In einem Zwischenbericht hat sie erste Vorschläge für den Strukturwandel gemacht. In moderne Infrastruktur, schnelles Internet und Verkehr müsse investiert werden. Forschungseinrichtungen könnten entstehen, Behörden angesiedelt werden. Die vom Bund veranschlagten 1,5 Milliarden Euro seien nur ein erster Schritt, hieß es.



Zumindest entspricht die Summe nicht annähernd den 60 Milliarden, die die Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg für die Braunkohleregionen in Ost und West gefordert haben. Das ist nur ein Streitpunkt von vielen.