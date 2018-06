Mehrere Tote in Esslinger Wohnung gefunden Quelle: Sven Kohls/SDMG/dpa

Bei einem Unglück in einem Haus in Esslingen bei Stuttgart sind nach Angaben der Polizei vier Menschen gestorben. "Es gibt Hinweise auf eine deutlich erhöhte CO (Kohlenmonoxid)-Konzentration im Gebäude", schrieb die Polizei auf Twitter.



Vor dem Haus standen Rettungswagen, auch ein Fahrzeug eines Gas-Notdienstes war zu sehen. Die Feuerwehr führe Messungen im und am Gebäude durch, berichtete die Polizei. Immer wieder kommt es zu schweren Unglücken mit dem tödlichen Gas, das geruchlos ist.