Förderband eines Kohlebergwerks in der Ostukraine. Archivbild

Quelle: Andreas Stein/dpa

Bei einem Grubenunglück in einem Kohlebergwerk im Osten der Ukraine sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. 13 Bergarbeiter wurden zunächst noch vermisst, wie Behörden mitteilten. Nach ersten Erkenntnissen hatte es in dem Kohleschacht Jurjiwka im Kreis Lutuhyne am Tag zuvor eine Methanexplosion gegeben.



Rettungskräfte des russischen Zivilschutzes waren im Einsatz, wie Medien berichteten. Die Gruben im Kohleabbaugebiet Donbass gehören zu den tiefsten und gefährlichsten der Welt.